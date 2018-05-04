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#скидочки | 4 мая
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#скидочки | 4 мая 

Apple Insider 45 минут назад
Фото: Apple Insider
Braveland (15 руб.) | AirDisk Pro (Бесплатно) | BlackCam (Бесплатно) Ежедневно мы вручную отбираем для вас лучшие предложения из App Store, которые становятся бесплатными или распространяются с большой скидкой. Каждый день новые и лучшие приложения для ваших iPhone, iPad или Mac. Еще больше свежих и аппетитных скидочек вы можете найти на специальном канале AppleInsider.ru в Telegram!
Braveland Резко подешевевшая игра, которую мы рекомендуем фанатам мобильных стратегий. Кстати, в самом начале пути создатели этой игры поделились с нами историей разработки Braveland, почитайте.
Название: Braveland
Цена: 15 руб. (229 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить AirDisk Pro Крайне полезное приложение для тех, кто хочет использовать свой iPhone или iPad в качестве беспроводной флешки. Открываете на своем Mac или PC браузер, вводите необходимый IP-адрес и затем через Wi-Fi перебрасываете на мобильное устройство нужные файлы с последующим копированием в конечный пункт назначения.
Название: AirDisk Pro  Цена: Бесплатно (149 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить BlackCam BlackCam помогает делать потрясающие черно-белые фотографии с живым предпросмотром. Если успеете урвать его сегодня, сможете делать это бесплатно.
Название: BlackCam
Цена: Бесплатно (149 руб.)
Совместимость: Универсальное приложение
Ссылка: Установить Web-приложение #скидочки Вместе с новым дизайном мы подготовили для вас специальный раздел на сайте, в которым вы можете в режиме реального времени отслеживать самые лучшие скидки в App Store. Это те самые скидки, которые мы отбираем для вас ежедневно вручную. Добавьте закладку в браузере на наше web-приложение на своем компьютере или на рабочий стол в мобильном устройстве — и вы точно ничего не пропустите. Это просто и очень удобно.
Название: Скидочки
Цена: Бесплатно
Совместимость: Универсальное web-приложение
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#Видео: Кто выиграл AirPods? Итоги конкурса со Smartprice #Видео: как бесплатно получить AirPods и кое-что еще? #скидочки | 6 апреля
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