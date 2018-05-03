Два клуба из Московской области попали в финал НХЛ

Два клуба из Подмосковья представят регион в финале Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в Сочи с 4 по 16 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В возрастной группе «Любитель 40+» выступит команда «Скоростная машина» из Одинцова, а группе «Любитель 18+» — коллектив «Импульс» из Черноголовки. Одинцовские хоккеисты в минувшем розыгрыше НХЛ заняли второе место, для «Импульса» этот финал станет первым в истории команды», — говорится в сообщении.

Матчи финала VII Фестиваля пройдут на пяти ледовых площадках — главная и тренировочная ЛД «Большой», ЛДС «Айсберг», тренировочные «Айсберг-1» и «Айсберг-2». Первый матч в группе А6 «Скоростная машина» проведет 4 мая против «Инты» (Республика Коми), второй — 5 мая с командой «Русский двор» (Камчатский край), третий поединок состоится 6 мая с «Альтисом» (Тюмень). Стадия плей-офф пройдет с 7 по 9 мая, финал — 10 мая.

Для «Импульса» стартовым матчем в группе 8 будет встреча с «Притобольем» (Курганская область), которая состоится 11 мая. На следующий день они сыграют с «Ядреным вождем» из Москвы, 13 мая им будет противостоять «Алмаз» (Кировская область). Стадия плей-офф пройдет с 14 по 15 мая, финал — 16 мая.