Два клуба из Московской области попали в финал НХЛ 

Два клуба из Подмосковья представят регион в финале Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в Сочи с 4 по 16 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В возрастной группе «Любитель 40+» выступит команда «Скоростная машина» из Одинцова, а группе «Любитель 18+» — коллектив «Импульс» из Черноголовки. Одинцовские хоккеисты в минувшем розыгрыше НХЛ заняли второе место, для «Импульса» этот финал станет первым в истории команды», — говорится в сообщении.
Матчи финала VII Фестиваля пройдут на пяти ледовых площадках — главная и тренировочная ЛД «Большой», ЛДС «Айсберг», тренировочные «Айсберг-1» и «Айсберг-2». Первый матч в группе А6 «Скоростная машина» проведет 4 мая против «Инты» (Республика Коми), второй — 5 мая с командой «Русский двор» (Камчатский край), третий поединок состоится 6 мая с «Альтисом» (Тюмень). Стадия плей-офф пройдет с 7 по 9 мая, финал — 10 мая.
Для «Импульса» стартовым матчем в группе 8 будет встреча с «Притобольем» (Курганская область), которая состоится 11 мая. На следующий день они сыграют с «Ядреным вождем» из Москвы, 13 мая им будет противостоять «Алмаз» (Кировская область). Стадия плей-офф пройдет с 14 по 15 мая, финал — 16 мая.
«Мы рады, что в финале НХЛ этого сезона Подмосковье представят сразу два коллектива. Надеюсь, что эти команды сумеют превзойти результат «Богородска», который годом ранее завоевал бронзовые медали турнира. Это соревнование имеет не малую важность для хоккеистов, поэтому в Подмосковье мы активно поддерживаем любительский хоккей. Региональный этап НХЛ занимает второе место по численности команд, в Московской области их 53. В этом сезоне сильнее остальных выступили «Скоростная машина» и «Импульс». Ждем их в финале», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.