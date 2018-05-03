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Валерий Газзаев: «Чемпионат мира-2018 будет лучше предыдущих по многим аспектам»
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Валерий Газзаев: «Чемпионат мира-2018 будет лучше предыдущих по многим аспектам» 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев уверен, что чемпионат мира-2018 будет лучше ранее проводимых турниров. — Уверен, что с точки зрения организации, с точки зрения обеспечения безопасности, а также доброжелательного отношения чемпионат мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали, — приводит «Р-Спорт» слова Газзаева.
Кубок конфедераций, ставший в прошлом году генеральной репетицией чемпионата мира, подтвердил, что в организационных вопросах таких соревнований Россия прекрасно справляется. Осталось справиться и в игровых вопросах, чтобы порадовать миллионную аудиторию болельщиков сборной России.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир пройдет в 11 городах на 12 стадионах.
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