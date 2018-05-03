Все бригады скорой помощи в Самаре к ЧМ оснастят электронными переводчиками

СОЧИ, 3 мая. / ТАСС /. Все бригады скорой помощи в Самаре к чемпионату мира по футболу оснастят электронными переводчиками. Об этом заявил в четверг врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

"Для оказания качественной медпомощи в Самаре проведен ремонт четырех больниц, закуплено более 1,3 тыс. единиц современного медоборудования, 67 автомобилей скорой помощи. Подготовлена первоклассная медицинская команда, которая, в том числе, прошла обучение иностранным языкам. Кроме этого, все бригады скорой помощи будут оснащены электронными переводчиками", — сказал Азаров.

Как сообщил ранее ТАСС врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, на матчи ЧМ в Самару, как ожидается, приедут футбольные болельщики из более чем 30 стран, в том числе из США, Бразилии, Колумбии, Германии, Мексики, Аргентины, Китая, Японии, Австралии. Сведения по странам, откуда приедут болельщики, получили на основании данных бронирования гостиниц и продаж билетов.

Как ожидается, на каждый матч в Самару приедет около 25 тыс. гостей. Для иностранных болельщиков готовы экскурсионные аудиогиды по Самаре на различных языках.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: на групповом этапе здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Уругвая и России (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).