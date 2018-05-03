Анисимов — об отсутствии Панарина на ЧМ: я расстроен, может, ещё сыграем вместе

Нападающий сборной России Артём Анисимов рассказал об акклиматизации на чемпионате мира-2018.

«Подготовка проходит хорошо, арена хорошая, большая. У нас классная раздевалка. Думаю, завтра будут полные трибуны. Акклиматизация после Америки у меня уже прошла. Лёд на арене нормальный.

В последнем матче не хватило сил. Была акклиматизация, я недавно прилетел, две игры подряд играть… Завтра будет всё хорошо. Волнение, конечно, есть. Оно есть перед каждой игрой. Надо настраиваться, бороться с ним, выполнять свою работу.

Конечно, когда узнал новость о том, что Артемий Панарин не приедет в сборную России, то немножко расстроился. Может, ещё удастся в карьере сыграть с ним.

Моё звено в сборной хорошее, все, как на подбор. Взаимопонимание нашли. Обговорили, как и что будем делать. Помню, что проигрывали французам на чемпионате мира, я тогда играл. Надо настраиваться очень серьёзно, сейчас все умеют играть в хоккей. нужно сыграть строго в обороне и забивать свои моменты.

Завтра будем разбирать французов, нам надо отталкиваться от того, как м ы играем, навязывать свою игру. Да Косту у них не знаю, не знаком с ним. С Кейном никаких пари не заключал. Сказал, что увидимся в матчах на вылет», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018