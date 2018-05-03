В PUBG добавили граффити Кокорина

В PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) было добавлено граффити, созданное нападающим "Зенита" и сборной России Александром Кокориным​. На картинке изображена сковородка (символ игры), отбивающая мяч К9 (первая буква фамилии Кокорин и его номер 9), и подпись «Новорепное с Кокориным» (Новорепное — один из поселков в игре. — Прим. «СЭ»).

"В PUBG добавили мое граффити! Спасибо разработчикам", — написал Кокорин в Инстаграме.

В кого стреляет Кокорин. Спокойно, это игрушка

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 3 Май 2018 в 6:03 PDT