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В PUBG добавили граффити Кокорина
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В PUBG добавили граффити Кокорина 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) было добавлено граффити, созданное нападающим "Зенита" и сборной России Александром Кокориным​. На картинке изображена сковородка (символ игры), отбивающая мяч К9 (первая буква фамилии Кокорин и его номер 9), и подпись «Новорепное с Кокориным» (Новорепное — один из поселков в игре. — Прим. «СЭ»).
"В PUBG добавили мое граффити! Спасибо разработчикам", — написал Кокорин в Инстаграме.
В кого стреляет Кокорин. Спокойно, это игрушка
Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) 3 Май 2018 в 6:03 PDT
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