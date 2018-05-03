Результат эволюции

В Краснодаре завершились соревнования по регби-7 в рамках универсиады Кубани.

За медали боролись регбисты из кубанского и аграрного университетов, КубГТУ, КГУФКСиТа, а также Новороссийского университета имени Ушакова. Первое место ожидаемо заняла команда университета физкультуры — стабильного фаворита этого вида универсиады на протяжении последних лет.

«Серебро» на счету студентов кубанского политеха, замкнули тройку призёров представители КубГУ.

Турнир по регби стал шестым видом универсиады. В общем зачёте по итогам прошедших соревнований лидируют студенты КГУФКСиТа, следом за ними расположились «аграрии», на третьем месте — учащиеся КубГУ.