Ещё
СМИ: «Ювентус» поднял цены на последний матч Буффона
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Ювентус» поднял цены на последний матч Буффона 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Ювентус» изменил ценовую политику на матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщает Football Italia. По информации издание, такое решение руководства туринцев связано с тем, что эта встреча, с большой долей вероятности, станет последней для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона.
Для сравнения, на игру 36-го тура против «Болоньи» цена билетов колеблется от 35 до 125 евро, тогда как на матч с «Вероной» самые дешевые билеты стоят 50 евро, а самые дорогие — 180 евро.
Ранее 40-летний Буффон заявлял, что уйдет из команды после завершения сезона-2017/18. При этом голкипер допускает, что может продолжить карьеру в другой лиге. Президент «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто в апреле заявлял, что его клуб ведет переговоры с прославленным вратарем.
Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, выиграв за это время с командой 19 трофеев. Он стал 8-кратным чемпионом Италии (клуб из Турина считает, что было завоевано 10 чемпионских титулов, двух из которых туринцев лишили из-за коррупционного сканадала).
Турнирная таблица чемпионата Италии — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Глушаков тренируется отдельно. Комбаров может не попасть в состав на матч с "Ростовом" Пашалич и Максимович покинут "Спартак" Павел Бучневич: "Надеюсь, будет момент приколотить Зибанежада"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201820
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение