СМИ: «Ювентус» поднял цены на последний матч Буффона

«Ювентус» изменил ценовую политику на матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщает Football Italia. По информации издание, такое решение руководства туринцев связано с тем, что эта встреча, с большой долей вероятности, станет последней для вратаря и капитана команды Джанлуиджи Буффона

Для сравнения, на игру 36-го тура против «Болоньи» цена билетов колеблется от 35 до 125 евро, тогда как на матч с «Вероной» самые дешевые билеты стоят 50 евро, а самые дорогие — 180 евро.

Ранее 40-летний Буффон заявлял, что уйдет из команды после завершения сезона-2017/18. При этом голкипер допускает, что может продолжить карьеру в другой лиге. Президент «Бока Хуниорс» Баррос Скелотто в апреле заявлял, что его клуб ведет переговоры с прославленным вратарем.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года, выиграв за это время с командой 19 трофеев. Он стал 8-кратным чемпионом Италии (клуб из Турина считает, что было завоевано 10 чемпионских титулов, двух из которых туринцев лишили из-за коррупционного сканадала).

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