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МПК приветствует переизбрание Лукина на пост президента ПКР
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МПК приветствует переизбрание Лукина на пост президента ПКР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) приветствует переизбрание Владимира Лукина на пост президента Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.
24 апреля Лукин был переизбран на пост президента ПКР на новый четырехлетний срок. Лукин возглавил ПКР в январе 1996 года, впоследствии он переизбирался в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
"МПК приветствует переизбрание Лукина, — сказал Спенс. — Он имеет многолетний опыт работы в паралимпийском движении, пользуется большим уважением в рамках МПК. Его роль в качестве президента обеспечит постоянное сотрудничество между МПК и ПКР".
Спенс отметил, что вопрос восстановления ПКР зависит от российской стороны. «Произойдет ли восстановление ПКР до лета, лучше спросить у ПКР, — сказал Спенс. — МПК ясно дал понять, что паралимпийский комитет России должен удовлетворять двум критериям восстановления, и сейчас мяч находится на стороне ПКР».
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в России допинговой системе. Для восстановления паралимпийского движения России необходимо признать выводы из доклада Макларена и восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане выступили в неполном составе и в нейтральном статусе.
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