«Спартак» не будет выкупать арендованных у «Челси» и «Наполи» игроков

Игроки вернутся в расположение своих клубов по окончании арендного соглашение, которое истекает летом.

Как информирует издание, красно-белых не устраивает уровень игры Пашалича, а за Максимовича они не готовы платить требуемые € 14 млн В этом сезоне хорватский полузащитник провел за москвичей 19 матчей, в которых забил четыре мяча. Защитник поучаствовал в восьми матчах «Спартака» в РФПЛ и результативным действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что помощник главного тренера Карреры покинет клуб по окончании сезона.