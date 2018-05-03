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«Спартак» не будет выкупать арендованных у «Челси» и «Наполи» игроков
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«Спартак» не будет выкупать арендованных у «Челси» и «Наполи» игроков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольной клуб «Спартак» принял решение не выкупать у «Челси» и «Наполи» арендованных Пашалича и Максимовича, сообщает "Советский спорт".
Игроки вернутся в расположение своих клубов по окончании арендного соглашение, которое истекает летом.
Как информирует издание, красно-белых не устраивает уровень игры Пашалича, а за Максимовича они не готовы платить требуемые € 14 млн  В этом сезоне хорватский полузащитник провел за москвичей 19 матчей, в которых забил четыре мяча. Защитник поучаствовал в восьми матчах «Спартака» в РФПЛ и результативным действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что помощник главного тренера Карреры покинет клуб по окончании сезона.
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