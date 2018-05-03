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«Спартак» расстанется с Пашаличем и Максимовичем
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«Спартак» расстанется с Пашаличем и Максимовичем 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московский "Спартак" не станет продлевать аренду полузащитника Марио Пашалича и защитника Николы Максимовича и будет выкупать их контракты. Оба игрока вернутся в свои клубы — соответственно «Челси» и «Наполи».
Марио Пашалич пришел в «Спартак» летом из «Челси». За это время хорват сыграл за основу чемпионов России 30 встреч, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Но москвичи решили не выкупать футболиста.
Не станет выкупать «Спартак» и Николу Максимовича. Красно-белых не устроила высокая стоимость серба. «Наполи» готов продать его не менее, чем 14 миллионов евро. Серб пришел в феврале и принял участие в 10 встречах.
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