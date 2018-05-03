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Павел Бучневич: Это мой первый чемпионат мира, хочется показать себя
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Павел Бучневич: Это мой первый чемпионат мира, хочется показать себя 

Советский спорт 27 минут назад
— Настроение хорошее, — приводит слова Бучневича официальный сайт ФХР. — В Дании хорошая погода, мы хорошо расселились и будем готовиться к игре. Это мой первый чемпионат мира — конечно, испытываю особенные чувства, хочется показать себя. Акклиматизация? Давно прошла, я уже почти месяц здесь.
— В заключительном матче группового этапа сыграете со Швецией, там выступает ваш партнер по клубу Мика Зибанежад. — Надеюсь, будет момент приколотить его.
— Хорошо, что начинаем с довольно слабыми соперниками? — Нет слабых соперников. Статистика — это статистика, но это чемпионат мира и все команды новые.
— Что знаете о сборной Франции? — Если честно, только о футбольной знаю. Да Коста там играет, больше никого из игроков не назову.
— Как чувствуете себя после тренировки? — Лед тяжелый. Трескается, коньки врезаются, летят осколки. Может потому, что много команд катались до нас. Но у всех равные условия. Надеюсь, на играх намного лучше будет.
Напомним, матч Россия — Франция состоится завтра, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.
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