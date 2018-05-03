Павел Бучневич: «Надеюсь, будет момент приколотить Зибанежада»

Нападающий «Рейнджерс» и сборной России Павел Бучневич поделился ожиданиями от чемпионата мира и завтрашней встречи с французами.

— С какими чувствами начинаете турнир?

— Это мой первый чемпионат мира. Конечно, с особенными чувствами его начинаю. Хочется показать себя.

— Последний матч у вас в группе будет со шведами. А там ваш одноклубник Мика Зибанежад.

— Надеюсь, будет момент приколотить его.

— Приколотить?

— Да. Да нет, ничего такого нет.

— Хорошо ли, что у вас в начале турнира три слабых соперника?

— Не бывает слабых соперников. Может, для вас они слабые. Для меня — нет.

— Если вы посмотрите на статистику встреч сборной России с Францией, Австрией и Белоруссией, то все вроде бы очевидно.

— Статистика — это статистика. Здесь все-таки чемпионат мира. Все команды новые. И у нас новая. Для меня нет слабых соперников.

— Что в принципе знаете о сборной Франции?

— О футбольной только знаю, если серьезно. А так не знаю больше никого. Да Коста там вроде? Вот только его и знаю.

— Как прошла тренировка?

— Лед тяжелый, трескается. Коньки врезаются, осколки летят. Может, из-за того что много команд до нас каталось. Но условия у всех равные.

— Какой из североамериканских стадионов вам напоминает этот в Копенгагене?

— «Айлендерс». Арена в Бруклине. Таких в НХЛ больше нет.

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире