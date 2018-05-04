Зибанежад: хоккеистам сборной Швеции неважно, кого считают фаворитом ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий /. Сборной Швеции по хоккею безразлично, кто считается фаворитом чемпионата мира в Дании. Такое мнение ТАСС высказал форвард шведской команды и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Мика Зибанежад.

Стартующий в пятницу чемпионат мира станет первым в карьере 25-летнего Зибанежада. «Безусловно, я очень взволнован, — сказал он. — У меня есть опыт участия в молодежных чемпионатах мира, но здесь совершенно другой уровень. Хочется провести его на должном уровне и показать достойный результат, чтобы наши болельщики не остались разочарованными».

"У нас надежная защита, а я буду отвечать, чтобы и наше нападение соответствовало хорошей игре в обороне, — продолжил собеседник ТАСС. — Нам необходимо использовать шансы в атаке. Наши форварды сильны индивидуально, но необходимо показать хорошую командную игру".

"Для нас не имеет значения, кто фаворит чемпионата. Нам нужно стараться побеждать в каждой игре и двигаться вперед. Чемпионат мира — это длинный турнир, поэтому важно рассчитать силы таким образом, чтобы каждая следующая игра получалась успешнее предыдущей. Ближайшая игра у нас против белорусов и мы сфокусированы на ней, а о игре против сборной России подумаем ближе к делу", — заключил шведский форвард.

Зибанежад высказал свое мнение о российских партнерах по «Рейнджерс» — нападающих Павле Бучневиче и Владиславе Наместникове. «Бучневич — отличный игрок, мы неплохо взаимодействовали с ним в одном звене. Думаю ему, как и другим игрокам из НХЛ, нужно больше времени, чтобы привыкнуть к большим площадкам на чемпионате мира. Не знаю, сможет ли он стать абсолютно лучшим игроком турнира, но у него есть все, чтобы продемонстрировать отличные навыки», — сказал шведский форвард.

"Тяжело сказать, будем ли мы играть в одном звене в следующем году, — продолжил собеседник ТАСС. — Он хороший хоккеист, а мне нравится играть вместе с нападающими высокого уровня. Но сейчас я сфокусирован только на чемпионате мира".

"Наместников прекрасный игрок, который сделал внушительный прогресс в этом сезоне. Он пришел в «Рейнджерс» (Наместников был обменян из «Тампы» в середине нынешнего сезона) в сложное время, что сделало его дебют еще более непростым. В следующем сезоне он будет с командой с самого начала сезона, это будет ему на руку", — считает шведский форвард.

Зибанежад рассказал о своем отношении к соперничеству 22-летнего российского голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева и основного вратаря команды Хенрика Лундквиста . «Тяжело сказать, сможет ли Геогриев заменить Лундквиста в будущем. Он, безусловно, талантлив. Мне нравится, что он в нашей команде, но и присутствие опытного Лундквиста мне также по душе», — сказал собеседник ТАСС.

"Сейчас Хенрик наш первый вратарь, но всегда здорово, когда в команде есть молодой талантливый голкипер. Георгиеву нужно продолжать свое развитие, ведь стать первым номером в «Рейнджерс» — это большая и непростая цель", — заключил Зибанежад.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи пройдут в Копенгагене и Хернинге.