Ещё
Стратег Михаил. Кубанский дзюдоист одержал победу на континентальном чемпионате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стратег Михаил. Кубанский дзюдоист одержал победу на континентальном чемпионате 

Советский спорт 1 час назад
В Израиле завершился чемпионат Европы по дзюдо. Участие в турнире, который проходил в столице государства, собрал почти 400 спортсменов из 44 стран Старого Света. Вышли на татами в Тель-Авиве и представители Краснодарского края. В состав национальной сборной вошли четыре кубанца, однако награды завоевали двое из них. Туапсинец Михаил Игольников (90 кг) взял «золото», а представитель Армавира Беслан Мудранов (60 кг) поднялся на третью ступень пьедестала.
На пути к финалу Михаил одолел француза Клерже, украинца Ньябали, грузина Гвиниашвили и представителя Испании Шеразадишвили.
В финале Игольникову противостоял сильный и титулованный оппонент — действующий чемпион мира серб Майдов. Но, как ни старался соперник, победа осталась за представителем Кубани.
— Золотая медаль была для меня лишь вопросом времени, — поделился впечатлением после победы Игольников. — В Тель–Авив я ехал исключительно за ней. Все схватки мы с тренерами прорабатывали, раскладывали как шахматную партию — каждый ход, каждое действие, каждый бросок, каждый захват. В финале я также работал аккуратно и точно — ждал, что смогу поймать Майдова и бросить. Так и случилось. Честно говоря, взрослый чемпионат Европы для меня мало чем отличается от юниорского. Правда, раньше для победы хватало одной-двух комбинаций, а теперь, когда меня уже знают, требуется больше усилий. Все соперники у меня были достойные — «мешков» не встретилось, да и как это может быть? Всё-таки это — Европа, а не «первенство водокачки», но и этот турнир — лишь этап, ступенька, тренировка — тут я полностью согласен с Эцио Гамба. Главная цель для нас — Олимпийские игры.
Советский спорт: последние новости
Результат эволюции Вячеслав Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы Геннадий Орлов: В «Зените» надо создавать семью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201820
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение