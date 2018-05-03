Стратег Михаил. Кубанский дзюдоист одержал победу на континентальном чемпионате

В Израиле завершился чемпионат Европы по дзюдо. Участие в турнире, который проходил в столице государства, собрал почти 400 спортсменов из 44 стран Старого Света. Вышли на татами в Тель-Авиве и представители Краснодарского края. В состав национальной сборной вошли четыре кубанца, однако награды завоевали двое из них. Туапсинец Михаил Игольников (90 кг) взял «золото», а представитель Армавира Беслан Мудранов (60 кг) поднялся на третью ступень пьедестала.

На пути к финалу Михаил одолел француза Клерже, украинца Ньябали, грузина Гвиниашвили и представителя Испании Шеразадишвили.

В финале Игольникову противостоял сильный и титулованный оппонент — действующий чемпион мира серб Майдов. Но, как ни старался соперник, победа осталась за представителем Кубани.

— Золотая медаль была для меня лишь вопросом времени, — поделился впечатлением после победы Игольников. — В Тель–Авив я ехал исключительно за ней. Все схватки мы с тренерами прорабатывали, раскладывали как шахматную партию — каждый ход, каждое действие, каждый бросок, каждый захват. В финале я также работал аккуратно и точно — ждал, что смогу поймать Майдова и бросить. Так и случилось. Честно говоря, взрослый чемпионат Европы для меня мало чем отличается от юниорского. Правда, раньше для победы хватало одной-двух комбинаций, а теперь, когда меня уже знают, требуется больше усилий. Все соперники у меня были достойные — «мешков» не встретилось, да и как это может быть? Всё-таки это — Европа, а не «первенство водокачки», но и этот турнир — лишь этап, ступенька, тренировка — тут я полностью согласен с Эцио Гамба. Главная цель для нас — Олимпийские игры.