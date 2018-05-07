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На мероприятиях ко Дню Победы примут участие около 60 000 вартовчан
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На мероприятиях ко Дню Победы примут участие около 60 000 вартовчан 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Жители Нижневартовска в День Победы примут участие в акции «Бессмертный полк» и пройдут торжественным маршем по улицам Нижневартовска к мемориалу, чтобы возложить цветы в память о воинах Великой Отечественной войны. Парад военизированной техники начнется на улице Ленина, перед Дворцом искусств в 12:00.
Ветераны будут наблюдать Парад Победы, шествие и концертную программу, посвящённую памятной дате на установленных трибунах на территории Дворца искусств. На случай дождя и ветра, для героев Нижневартовска приготовлены горячий чай, тёплые пледы. Помогать и окружать заботой ветеранов будут местные волонтёры.
На площади Нефтяников 9 мая в 14:00 состоится праздничный марафон «Виват, Победа!». В 20:00 на площади Дворца искусств начнётся интерактивная программа «Равнение на Победу». На площади будет работать полевая кухня. В рамках мероприятия состоится патриотическая акция «Свеча памяти». В финале праздника вартовчан ждет праздничный салют.
Напомним, что в преддверии Дня Победы в городе проходят различные акции, направленные на заботу об оставшихся участниках войны и на сохранение памяти о тяжёлых для страны годах.
Так этой весной заменили таблички, указывающие на то, что в определённом доме проживает ветеран Отечественной войны. Перед входными дверьми в подъезды висят обновлённые указатели «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны. Спасибо за Победу!»
Помимо этого, жителям Нижневартовска на бесплатной основе раздали георгиевские ленточки и наклейки на машину с военной символикой.
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