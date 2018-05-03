6 и 13 мая изменятся маршруты двух автобусов

Причиной тому послужило проведение футбольных матчей на стадионе ЦСКА.

6 и 13 мая изменятся маршруты автобусов № 175 и № 818. Причиной тому послужило проведение футбольных матчей на стадионе ЦСКА. Информация появилась на сайте мэра и правительства Москвы

Так, 6 мая с 16:30 и 13 мая с 11:30 и до окончания матчей автобусы будут курсировать по измененным маршрутам.

Автобус № 175 будет курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади, а автобус № 818 будет работать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» и от Силикатного завода до Песчаной площади, отмечается в публикации.

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