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6 и 13 мая изменятся маршруты двух автобусов
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6 и 13 мая изменятся маршруты двух автобусов 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Причиной тому послужило проведение футбольных матчей на стадионе ЦСКА.
6 и 13 мая изменятся маршруты автобусов № 175 и № 818. Причиной тому послужило проведение футбольных матчей на стадионе ЦСКА. Информация появилась на сайте мэра и правительства Москвы.
Так, 6 мая с 16:30 и 13 мая с 11:30 и до окончания матчей автобусы будут курсировать по измененным маршрутам.
Автобус № 175 будет курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади, а автобус № 818 будет работать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» и от Силикатного завода до Песчаной площади, отмечается в публикации.
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