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Гавриков: в Дании высокие цены, не знаю, можно ли прожить на зарплату хоккеиста
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Гавриков: в Дании высокие цены, не знаю, можно ли прожить на зарплату хоккеиста 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от Дании, в которой пройдёт чемпионат мира-2018.
«В Копенгагене у нас положительные эмоции, отличное настроение. По организации жаловаться не на что, отличные условия. Все хорошо в Дании, цены, правда, такие, что я из отеля не выхожу. Можно ли прожить здесь на зарплату хоккеиста? Вы мне ответьте, я не знаю.
Слабые соперники? Самый сильный соперник всегда тот, с которым играем следующий матч. Далеко не заглядываем, нужно играть от матча к матчу.
Много игроков из олимпийского состава? Конечно, многие друг друга знают, но есть и новые лица. Все уже сплотились, проблем нет.», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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