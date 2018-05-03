Эмери: «Не знаю, когда Неймар вернется»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери высказался о ситуации с травмой ведущего форварда своей команды Неймара.

"Что касается Неймара, я точно не знаю, когда он вернется — в пятницу или субботу, но он вернется, чтобы быть здесь с нами. Тренировки с командой? Я не думаю, что на сегодняшний день это невозможно. Не знаю, посмотрим, когда он прибудет. Мы хотим, чтобы он был с нами. Сначала он будет работать индивидуально с физиотерапевтом. Когда он будет здоров, он вернется к тренировкам", — цитирует наставника парижан goal.com.