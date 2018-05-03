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Перед ЧМ-2018 в Самаре обновили на 36% общественный транспорт
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Перед ЧМ-2018 в Самаре обновили на 36% общественный транспорт 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Общественный транспорт в Самаре обновили на 36% при подготовке к чемпионату мира по футболу. Об этом заявил в четверг врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"Самое пристальное внимание уделено развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Отремонтированы 213 километров автодорог, на 36% обновлен подвижной состав общественного транспорта, приобретено 30 трамваев и 125 автобусов, введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка", — сказал Азаров.
Как сообщалось ранее, для перевозки болельщиков в дни проведения матчей чемпионата в Самаре будет задействовано 236 автобусов и 87 трамваев. Они будут обслуживать один трамвайный и девять различных автобусных маршрутов, которые соединят самарский международный аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара-Арена» и перехватывающие парковки.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Как ожидается, на каждый матч в Самару приедет порядка 25 тысяч гостей.
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