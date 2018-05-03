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Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью
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Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не планирует выставлять на трансфер Маттео Дармиана и Дейли Блинда.
Они входят в мои планы. Если игрок хочет уйти и мы получаем достойное предложение, то всегда рассматриваем возможные варианты, потому что хотим, чтобы футболисты были счастливы. Если они хотят уйти, мы посмотрим, что можно сделать. Но они входят в мои планы. Я не хочу продавать их«, — сказал Моуриньо, которого цитирует SportsMole.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Моуринью якобы разрешил Дармиану и Блинду искать себе новые клубы.
Контракты обоих игроков с «МЮ» заканчиваются летом 2019 года.
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