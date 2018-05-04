Моуринью определился с будущим в «МЮ» Блинда и Дармиана

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он не хочет расставаться с защитниками Дэйли Блиндом и Маттео Дармианом.

"Я рассчитываю на Блинда и Дармиана. Они оба входят в мои планы на следующий сезон. Я не хочу их продавать и надеюсь, что они останутся в команде", — приводит слова Моуринью Sky Sports.

В нынешнем сезоне 28-летний Блинд провел за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На счету 28-летнего Дармиана 2 голевых паса в 15 поединках.