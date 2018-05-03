Спортивный кросс пройдет в поселении Воскресенское

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На территории Воскресенского 8 мая пройдет спортивный кросс, посвященный Дню Победы.

— Мы организуем небольшой праздник для жителей поселения. Все желающие смогут принять участие в кроссе, — поделился заведующий отделом по спорту Дома культуры «Воскресенское» Вадим Крылов . — Дистанция не будет превышать один километр. Кросс состоится на территории поселка Воскресенское. К мероприятию допущены жители всех возрастных категорий.

Для участия необходимо пройти регистрацию, которая откроется в 15:30. Спортивное мероприятие начнется в 16:00.