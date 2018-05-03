Мероприятия, посвященные Дню охраны труда, провели на Воскресенском химкомбинате

В АО «Воскресенские минеральные удобрения» подвели итоги месячника по охране труда и промышленной безопасности, в рамках которого состоялись различные мероприятия для сотрудников предприятия и их семей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В его рамках состоялись мероприятия для сотрудников «ВМУ» и членов их семей, посвященные Всемирному дню охраны труда. Организаторами выступили специалисты службы заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности, активисты совета молодежи и профсоюзной организации предприятия», — говорится в сообщении.

В частности, совместить серьезные, жизненно важные вопросы безопасности на производстве и настроение праздника помогла интеллектуальная игра «Безопасность — смысл жизни. Я — за безопасность». Посостязаться в знаниях предстояло пяти командам из числа представителей всех структурных подразделений предприятия. Формат игры — любимое интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?».

Ее интересное оформление и творческий подход команд к выполнению заданий позволили провести мероприятие на высоком уровне, а участникам — показать достойные знания по заданной теме. Абсолютным лидером стала команда с оригинальным названием «Мотор-редуктор» из числа представителей централизованного отдела технического контроля, цехов централизованного ремонта, аммофоса №1 и №2. По результатам игры они набрали самые высокие баллы и были награждены дипломом победителя и сертификатом на бесплатную игру в боулинг.

Продолжением череды мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, стала викторина «Борьба с огнем» среди сотрудников предприятия. Она проводилась дистанционно, а накануне праздника стали известны результаты. В тройку лидеров вошли представители цехов водоснабжения и канализации, нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, ремонтно-механического цеха Вадим Никитин , Дмитрий Гуськов и Андрей Афанасьев . Они также были отмечены ценными подарками.

Не остались без внимания и дети сотрудников. Для них в музее истории и краеведения была организована познавательная лекция. Ее провел заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Владимир Струценко. Продолжением которой стала игра «Безопасность глазами детей». Конкурс на знание вопросов о безопасности, основанный на произведениях детской литературы и любимых мультфильмах, никого не оставил равнодушным. Юные участники викторины продемонстрировали отличные знания: все три команды — «Ромашки», «Пожарные» и «Супермегапупер» заработали по результатам игры равное количество очков и были отмечены дипломами, подарками и сладкими призами.

Итоговым мероприятием стало расширенное совещание, посвященное Дню охраны труда, под председательством главного инженера с участием руководителей всех структурных подразделений.