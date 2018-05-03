Путин подписал указ об учреждении стипендий призерам ОИ, достигшим пенсионного возраста

ТАСС , 3 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигших пенсионного возраста. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, серебряные призеры Олимпиад по достижении пенсионного возраста будут ежемесячно получать 24 тыс. рублей, бронзовые — 18 тыс. рублей. Отмечается, что если спортсмен является одновременно серебряным и бронзовым призером Игр, то ему назначается одна стипендия за медаль более высокого достоинства.

Кроме того, в указе сказано, что если призер Олимпиады признан нарушившим антидопинговые правила и к нему в соответствии с этим были применены санкции, действующие в период назначения или выплаты стипендии, то до истечения срока применения санкций она не назначается, а выплата назначенной стипендии приостанавливается.

Назначение стипендий будет осуществляться начиная с 1 января 2019 года.