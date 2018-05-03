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Карелин оценил результаты российских борцов на чемпионате Европы
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Карелин оценил результаты российских борцов на чемпионате Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прославленный советский и российский борец Александр Карелин высоко оценил результаты российских спортсменов на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Дагестане, сообщает ТАСС.
"Результат, если сравнивать его с прошлогодним чемпионатом мира в Париже, просто фантастический. Ошибки есть, но поколения меняются, жизнь идет. В целом четыре золота — это наш результат, молодцы", — заявил Карелин.
Турнир продлится с 30 апреля по 6 мая. В нем принимают участие 35 команд и более 450 атлетов. На счету российской сборной уже четыре золотые медали.
Ранее сообщалось, что украинский боец жестко высказался о запрете выступать на турнирах в России.
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