Карелин оценил результаты российских борцов на чемпионате Европы

Прославленный советский и российский борец Александр Карелин высоко оценил результаты российских спортсменов на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Дагестане, сообщает ТАСС

"Результат, если сравнивать его с прошлогодним чемпионатом мира в Париже, просто фантастический. Ошибки есть, но поколения меняются, жизнь идет. В целом четыре золота — это наш результат, молодцы", — заявил Карелин.

Турнир продлится с 30 апреля по 6 мая. В нем принимают участие 35 команд и более 450 атлетов. На счету российской сборной уже четыре золотые медали.

Ранее сообщалось, что украинский боец жестко высказался о запрете выступать на турнирах в России.