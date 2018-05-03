Спортивные соревнования пройдут в поселении Михайлово-Ярцевское

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Спортивные мероприятия, приуроченные к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в поселении Михайлово-Ярцевское 6 мая.

— В рамках празднований в поселке Шишкин Лес состоятся соревнования и матчи по множеству дисциплин. В их число войдут: футбол, волейбол, стритбол и воркаут, — поделился информацией директор Спортивного клуба «Медведь» Михаил Сугробов.

Ожидается, что соберется большое число участников и зрителей. Помимо заявленных состязаний, в поселении Михайлово-Ярцевское состоится эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья».