Моуринью: «Байи не сыграет на ЧМ-2018, поэтому я даю ему меньше времени в „МЮ“

Главный тренер ” Манчестер Юнайтед ” Жозе Моуринью объяснил выпадение защитника Эрика Байи из состава клуба тем, что он не выступит на чемпионате мира-2018. Байи выступает за сборной Кот-д'Ивуара, которая на ЧМ не отобралась.

"Нет никакой проблемы, с ним все в порядке, у него нет травмы. Он один из пяти наших центральных защитников, и готовить игроков к ЧМ не моя работа, но он наш единственный центральный защитник, который там не сыграет.

Так что если я буду делать эмоциональный выбор, пытаться помочь своим игрокам, то ему помогать не буду. Рохо, Линделеф, Джонс и Смоллинг хотят попасть в состав своих команд на ЧМ, а на Эрика нет такого давления.