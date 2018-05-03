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Моуринью: «Байи не сыграет на ЧМ-2018, поэтому я даю ему меньше времени в „МЮ“
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Моуринью: «Байи не сыграет на ЧМ-2018, поэтому я даю ему меньше времени в „МЮ“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью объяснил выпадение защитника Эрика Байи из состава клуба тем, что он не выступит на чемпионате мира-2018. Байи выступает за сборной Кот-д'Ивуара, которая на ЧМ не отобралась.
"Нет никакой проблемы, с ним все в порядке, у него нет травмы. Он один из пяти наших центральных защитников, и готовить игроков к ЧМ не моя работа, но он наш единственный центральный защитник, который там не сыграет.
Так что если я буду делать эмоциональный выбор, пытаться помочь своим игрокам, то ему помогать не буду. Рохо, Линделеф, Джонс и Смоллинг хотят попасть в состав своих команд на ЧМ, а на Эрика нет такого давления.
Я стараюсь не принимать сентиментальных решений, быть хорошим, спокойным, эгоистичным тренером. Но я не настолько плох и у меня есть чувства. Так что когда я смотрю на четырех других защитников, которые борются за место на ЧМ, то даю Эрику меньше времени", — цитирует Моуринью Telegraph.
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