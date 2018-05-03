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На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов
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На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На финальный матч Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно» на данный момент реализовано около 40 тысяч бесплатных билетов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
"На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС одну тысячу билетов, «Авангард» — 2700", — отмечается в сообщении.
Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее РФС сообщал, что билеты на матч будут бесплатными.
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