На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов 

На финальный матч Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно» на данный момент реализовано около 40 тысяч бесплатных билетов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
"На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС одну тысячу билетов, «Авангард» — 2700", — отмечается в сообщении.
Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее РФС сообщал, что билеты на матч будут бесплатными.