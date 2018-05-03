На финал Кубка России по футболу реализовано около 40 тысяч билетов

"На финал Кубка России реализовано около 40 тысяч билетов при реальной вместимости стадиона около 42 тысяч мест. Футбольный клуб «Тосно» запросил у РФС одну тысячу билетов, «Авангард» — 2700", — отмечается в сообщении.

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее РФС сообщал, что билеты на матч будут бесплатными.