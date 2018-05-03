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Три пермячки поборются за победу во всероссийском конкурсе «Мисс Офис»
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Три пермячки поборются за победу во всероссийском конкурсе «Мисс Офис» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
За победу в конкурсе «Мисс Офис» будут бороться три жительницы Перми. Они вошли в сотню самых красивых сотрудниц офисов страны.
В полуфинал конкурса вышли три пермячки: Анна Калинина, Ольга Ямалдинова и Анастасия Решетникова. Отборочный тур прошёл в одном из торговых центров Перми. Кроме того, за девушек можно было проголосовать на сайте информационного парнтёра конкурса.
«Я решила принять участие в кастинге, чтобы доказать многим, что офисные сотрудницы не скучные, да еще и красивые. Рабочий коллектив меня приятно удивил, они сплотились и оказали нереальную поддержку», — рассказала Ольга Ямалдинова.
Девушки вошли в сотню самых красивых сотрудниц офисов и стали участницами полуфинала. Они будут участвовать в Интернет-голосовании и поборются за право участия в финале конкурса в Москве и главный приз — два миллиона рублей. В финал шоу выйдут 30 девушек. Посмотреть анкеты участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.ru.
Кстати, международный конкурс красоты «Мисс Офис» проходит с 2010 года. В нём участвуют самые красивые офисные сотрудницы из России и зарубежных стран.
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