Три пермячки поборются за победу во всероссийском конкурсе «Мисс Офис»

За победу в конкурсе «Мисс Офис» будут бороться три жительницы Перми. Они вошли в сотню самых красивых сотрудниц офисов страны.

В полуфинал конкурса вышли три пермячки: Анна Калинина , Ольга Ямалдинова и Анастасия Решетникова . Отборочный тур прошёл в одном из торговых центров Перми. Кроме того, за девушек можно было проголосовать на сайте информационного парнтёра конкурса.

«Я решила принять участие в кастинге, чтобы доказать многим, что офисные сотрудницы не скучные, да еще и красивые. Рабочий коллектив меня приятно удивил, они сплотились и оказали нереальную поддержку», — рассказала Ольга Ямалдинова.

Девушки вошли в сотню самых красивых сотрудниц офисов и стали участницами полуфинала. Они будут участвовать в Интернет-голосовании и поборются за право участия в финале конкурса в Москве и главный приз — два миллиона рублей. В финал шоу выйдут 30 девушек. Посмотреть анкеты участниц, успешно прошедших отборочные туры, можно на сайте «Мисс Офис» www.missoffice.ru.

Кстати, международный конкурс красоты «Мисс Офис» проходит с 2010 года. В нём участвуют самые красивые офисные сотрудницы из России и зарубежных стран.