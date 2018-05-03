Блатт проведёт собеседование с «Милуоки Бакс»

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, бывший главный тренер сборной России и наставник «Дарушшафаки» Дэвид Блатт в ближайшее время проведёт собеседование с руководством «Милуоки Бакс» по поводу поста главного тренера команды.

Помимо Блатта в список кандидатов на эту должность числятся Стив Клиффорд, Майк Буденхольцер, Монти Уильямс и Дэвид Фицдейл.

Ранее Блатт заявлял, что не против изучить варианты продолжения карьеры в НБА. Блатт уже пробовал свои силы В США. На протяжении полутора сезонов он возглавлял «Кливленд Кавальерс» и сумел вывести команду из Огайо в финал турнира. Ранее, по информации СМИ, Блатт проводил собеседование с «Нью-Йорк Никс», но вскоре специалист опроверг эти данные.