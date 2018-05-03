Алексея Мигачёва отстранили от должности

30 апреля истёк домашний арест директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области Алексея Мигачёва. Многие видели Алексея Алексеевича и на празднике Первомая.

Официально он приступил к работе только 3-го мая. Как сам Алексей пояснил, утром он провёл планёрку в департаменте, а затем сразу же направился в Следком , куда его попросили явиться. А оттуда он направился сразу же на заседание суда, где рассматривался вопрос о его отстранении от должности директора департамента.

В итоге в половине пятого вечера судья Юрий Евтухов, предварительно выслушав стороны обвинения и защиты, постановил: «Временное отстранение обвиняемого Мигачёва от должности представляется гарантией обеспечения установленного уголовно-процессуального в законном порядке уголовного судопроизводства до ближайшего исполнения приговора. Суд находит ходатайство об отстранении от должности Алексея Мигачёва обоснованным и подлежащим удовлетворению».

На время отстранения от должности Мигачёв будет получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Платить его будет региональный Следком. Алексей Мигачёв (и сторона защиты) может обжаловать постановление в 10-дневный срок.