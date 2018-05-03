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Карелин о победе Власова на ЧЕ: «Надеюсь, Роман обгонит меня по титулам»
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Карелин о победе Власова на ЧЕ: «Надеюсь, Роман обгонит меня по титулам» 

SPORT24.ru 1 час назад
Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин прокомментировал завоевание двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым на домашнем чемпионате Европы в Каспийске золотой медали в весовой категории до 77 кг.
«Роман, несмотря на рассечение, показал волю к победе и филигранную технику, подтвердив свой класс. Надеюсь, он обгонит меня по титулам — спортсмен в хорошей сохранности, не сильно гоняет вес. Чтобы все это сохранить, надо бороться в своей манере, быть настойчивее и диктовать условия в стойке», — сказал Карелин.
Его слова приводит
Власов побеждал на летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он стал трехкратным чемпионом Европы, также в его активе две золотые медали чемпионатов мира.
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