Карелин о победе Власова на ЧЕ: «Надеюсь, Роман обгонит меня по титулам»

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин прокомментировал завоевание двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым на домашнем чемпионате Европы в Каспийске золотой медали в весовой категории до 77 кг.

«Роман, несмотря на рассечение, показал волю к победе и филигранную технику, подтвердив свой класс. Надеюсь, он обгонит меня по титулам — спортсмен в хорошей сохранности, не сильно гоняет вес. Чтобы все это сохранить, надо бороться в своей манере, быть настойчивее и диктовать условия в стойке», — сказал Карелин.

Его слова приводит

Власов побеждал на летних Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он стал трехкратным чемпионом Европы, также в его активе две золотые медали чемпионатов мира.