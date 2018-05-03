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Легендарный игрок «Челси» заявил о тренерских амбициях
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Легендарный игрок «Челси» заявил о тренерских амбициях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что готов начать тренерскую карьеру, передает "Советский спорт".
"Я уже делаю себе значок тренера. В этом году я провел много времени в «Челси», набрался опыта. Я уже получил тренерскую лицензию, так что всерьез задумаюсь над правильным предложением в подходящий момент. Ведь хочется делиться тем, что получил. Показать, что можешь помочь игрокам развиваться, обучить их тактически", — заявил англичанин.
Лэмпард выступал за «Челси» в период 2001-2014 гг. и провел за команду более 400 матчей. В составе «синих» он 13 раз выигрывал различные трофеи.
Ранее сообщалось, что Лэмпард заявил о низком качестве игры мадридского "Реала".
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