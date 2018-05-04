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Голодная гиена спасла антилопу от пяти гепардов
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Голодная гиена спасла антилопу от пяти гепардов 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Двум туристам в Кении посчастливилось стать свидетелями захватывающей погони семейства гепардов за антилопой топи, а затем наблюдать за ее неожиданным спасением из лап хищников. Причем положительная роль, как это ни странно, досталась голодной гиене, что и подтверждают представленные ниже кадры.
Запись была сделана на минувшей неделе в популярном среди иностранных туристов кенийском заповеднике Масаи-Мара. На кадрах видно, что дикие кошки загнали и фактически повалили на землю долго сопротивлявшуюся антилопу, но тут в процесс распределения съестного вмешалась крупная гиена.
Животному с легкостью распугало гепардов, но вот вкусить мяса антилопы не довелось — последняя моментально скрылась с места, оставив хищников с носом.
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