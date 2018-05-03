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Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
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Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Фото: News.ru
Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана, информирует eagles_mma. Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание «Почетного депутата» за достижения в области спорта.
"Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, — отмечается в сообщении. — Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. ⠀ Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность».
Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Дагестана. ⠀ Президиум НС РД решил присвоить спортсмену звание «Почетного депутата» за достижения в области спорта. ⠀ Президент клуба Eagles MMA Хабиб Нурмагомедов станет депутатом Народного Собрания Республики Дагестан. Народному любимцу предположительно в конце мая могут присвоить звание «Почетный депутат Народного Собрания Республики Дагестан». Такое постановление принял сегодня президиум дагестанского парламента в ходе расширенного заседания. ⠀ Народные избранники хотят видеть в своих рядах спортсмена и уже придумали формулировку — «за достижения в области спорта, проявленные при этом мастерство, мужество и волю к победе, вклад в развитие физической культуры и спорта, популяризацию и продвижение спорта высших достижений, и активную общественную деятельность». ⠀ #EaglesMMA @khabib_nurmagomedov
Публикация от 🇷🇺Бойцовский клуб Eagles MMA! (@eagles_mma) 3 Май 2018 в 10:22 PDT
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