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Гавриков: только Дацюк в сборной может быть «на опыте», про себя такого не скажу
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Гавриков: только Дацюк в сборной может быть «на опыте», про себя такого не скажу 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, что не ощущает усталости после окончания сезона КХЛ.
«80 матчей? Не сильно ощущается. Все нормально, потренировались, обратно форму набрали уже. Мне кажется, в сборной только Паша Дацюк может сказать, что он «на опыте». Я про себя такого не могу сказать. То, что нас снова наигрывают в паре с Богданом Киселевичем — это к тренерам вопрос. Да, с прошлого чемпионата есть приятные воспоминания, но теперь новый турнир, все нужно заново доказывать.
Новый тренерский штаб? Модель игры при Воробьёве не изменилась существенно, но при каждом тренере есть какие-то нюансы», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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