Андрей Бочаров: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом порядке

На состоявшейся видеоконференции, которую сегодня провел президент Владимир Путин , обсуждалась готовность стадионов и других объектов городов-участников к ЧМ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, Андрей Бочаров отметил, что подготовка к футбольному первенству в Волгоградской области проходит в плановом порядке. «В настоящее время мы сосредоточили свои усилия на вопросах благоустройства, обеспечения транспортной доступности, особо занимаемся вопросами безопасности», — сказал глава региона.

Губернатор также озвучил информацию о проделанной работе в рамках подготовки к чемпионату мира. «В Волгограде построена новая рокадная дорога, реконструировано шоссе Авиаторов, комплексно обновлен аэропорт, модернизируются железнодорожные объекты. На уровень столичных клиник после реконструкции вышла больница скорой медицинской помощи №25, где построена вертолетная площадка и уже работает санавиация. Наведен порядок в гостиничной сфере, построены три новых отеля международных брендов», — сообщил Андрей Бочаров. Отметим, все построенные объекты станут наследием чемпионата, которыми будут пользоваться жители города.

»В целом мы готовы к проведению чемпионата мира. Проблем не видим. Сил и средств достаточно», — добавил глава региона.