Ещё
Андрей Бочаров: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом порядке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Бочаров: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом порядке 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На состоявшейся видеоконференции, которую сегодня провел президент Владимир Путин, обсуждалась готовность стадионов и других объектов городов-участников к ЧМ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, Андрей Бочаров отметил, что подготовка к футбольному первенству в Волгоградской области проходит в плановом порядке. «В настоящее время мы сосредоточили свои усилия на вопросах благоустройства, обеспечения транспортной доступности, особо занимаемся вопросами безопасности», — сказал глава региона.
Губернатор также озвучил информацию о проделанной работе в рамках подготовки к чемпионату мира. «В Волгограде построена новая рокадная дорога, реконструировано шоссе Авиаторов, комплексно обновлен аэропорт, модернизируются железнодорожные объекты. На уровень столичных клиник после реконструкции вышла больница скорой медицинской помощи №25, где построена вертолетная площадка и уже работает санавиация. Наведен порядок в гостиничной сфере, построены три новых отеля международных брендов», — сообщил Андрей Бочаров. Отметим, все построенные объекты станут наследием чемпионата, которыми будут пользоваться жители города.
»В целом мы готовы к проведению чемпионата мира. Проблем не видим. Сил и средств достаточно», — добавил глава региона.
АиФ Волгоград: последние новости
Болельщики скупили все билеты на второй тестовый матч на «Волгоград Арене» Команда ВолГУ по роботехнике победила во всероссийском фестивале Студентка ВолГУ стала «Мисс Студенчество Волгограда-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил о готовности к ЧМ-201820
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение