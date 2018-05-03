В центре культуры «Спутник» на Головачева рассказали об искусственном интеллекте

Лекция «Что умеет искусственный интеллект» для учащихся 9–11-х классов состоялась в центре культуры «Спутник», который расположен в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребятам напомнили, что искусственный интеллект сегодня делает то, что до недавнего времени выполняли люди. Мы сталкиваемся с ним каждый день: это голосовой поиск в смартфонах, игры с непредсказуемыми персонажами, онлайн-поддержка клиентов на сайтах и многое другое. Сейчас искусственный интеллект умеет читать новости, переводить тексты, управлять бизнес-процессами, водить машину, играть в шахматы, покер, роботы получают навыки врача, юриста, полицейского, — рассказал сотрудник центра.

Напомним, что центр «Спутник» в районе Люблино находится по адресу улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)