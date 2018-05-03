Хендерсон нарушил правила «Ливерпуля» перед игрой со «Стоком»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон нарушил клубное правило перед матчем чемпионата Англии со «Сток Сити» (0:0). В 2016 году главный тренер команды Юрген Клопп запретил игрокам трогать надпись This is Anfield до тех пор, пока они не выиграют какой-нибудь трофей. Однако Хендерсон дотронулся до надписи в туннеле перед выходом на игру со «Стоком».

Ранее правило уже нарушал одноклубник Хендерсона Алекс Окслейд-Чемберлен . Никаких санкций со стороны Клоппа не последовало.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. С тех пор клуб доходил до финала Кубка лиги и Лиги Европы, но пока не завоевывал трофеев.