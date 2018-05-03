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В Дзержинске стартовала патриотическая акция «Знамя Победы»
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В Дзержинске стартовала патриотическая акция «Знамя Победы» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Дзержинске стартовала патриотическая акция «Знамя Победы» В четверг, 3 мая, на площадке перед зданием Дворца детского творчества прошла торжественная линейка, посвященная старту городской патриотической акции «Знамя победы».
«В линейке приняли участие более 200 ребят из военно-патриотических объединений 33-х общеобразовательных организаций Дзержинска. Эта акция стартует в преддверии замечательного праздника — 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Дзержинска по социальной политике Валентина Сахарова.
В рамках патриотической акции, до 9 мая, в городских школах пройдут тематические мероприятия, а в День Победы, учащиеся примут участие в акции «Бессмертный полк», где пронесут по городу Знамя Победы.
«Вы являетесь наследниками великих героев — ваших дедов и прадедов. Они гордо прошли пол-Европы и водрузили в мае 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом. Пусть живет в ваших сердцах память о подвигах фронтовиков, а память должна жить и в делах, и поступках», — сказал директор департамента образования Алексей Коротков, обращаясь к участникам мероприятия.
«Желаю вам быть достойными светлой памяти ваших предков. Благодаря им мы с вами живем в мире уже 73 года. С честью несите Знамя Победы!», — добавил председатель комитета городского совета ветеранов Лев Строкин.
В ходе торжества также были подведены итоги муниципального этапа областных соревнований «Нижегородская школа безопасности — Зарница», который проходил в Дзержинске с 27 по 28 марта.
В соревнованиях приняли участие 37 команд из 34 общеобразовательных организаций города: в младшей возрастной группе — 23 команды, в средней возрастной группе — 14 команд.
По итогам соревнований были определены победители и призеры в таких конкурсах как: «Военизированная эстафета», «Огневой», «Физическая подготовка», «Военно-историческая викторина», «Пожарная эстафета», «Физическая подготовка», «Дорога без опасности». На линейке ребятам вручили кубки, медали и почетные грамоты.
Справка:
Знаменем Победы называется штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, согласно официальной версии водруженный 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в городе Берлине советскими воинами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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