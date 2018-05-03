Слухи: Тайландский майнор от GESC по Dota 2 не состоится

Сегодня, 3 мая, отечественный сайт Sportbox поделился слухом о том, что GESC: Thailand не состоится. Майнор-турнир по Dota 2 должен пройти 9-12 мая в Бангкоке, но издание узнало, что ивент отменили.

Журналисты не стали раскрывать свой источник, как и не сообщили, почему GESC: Thailand может быть отменен. Другой отечественный сайт Cybersports подтвердил опасения, правда, его анонимный информатор считает: турнир еще может состояться.

Издание обратилось к сотруднице, отвечающей за PR Vega Squadron — СНГ-команды, которая квалифицировалась на GESC: Thailand. По словам представительницы, организация ничего не знает об отмене майнора.

На момент написания новости социальные сети GESC: Thailand, как и официальный сайт мероприятия, не сообщили об отмене майнор-турнира, чей общий призовой фонд равен $300 000 и 300 очков DPC.