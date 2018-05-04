Убрали синий забор, стоявший напротив Нижегородской ярмарки три года 

Нижний Новгород понемногу приводят в порядок перед приближающимся ЧМ-2018. Многие нижегородцы хорошо помнят синий забор на участке дороги по улице Советской — напротив Нижегородской ярмарки. Его демонтировали, и сейчас на этом месте ведутся работы по приведению территории в порядок. Обещают вернуть всё, как было раньше.
На этой части набережной с 2015 года строили вентиляционную шахту для станции метро. Об окончании работы сообщили рабочие этого участка.
— Мы заканчиваем работы, скоро всё будет как прежде, — сообщил один из рабочих. — Временные столбы перенесут ближе к тротуару, а здесь снова будет дорога. Всё как раньше, ничего не изменится. Где-то через неделю будет сделано.
По заявлению главы региона Глеба Никитина станция «Стрелка» готова на 98%. Мы писали, что её планировали открыть 30 апреля, но, не успев, перенесли срок ровно на месяц.