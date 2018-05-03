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Алиханов отчитался перед Путиным о подготовке ЧМ-2018
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Алиханов отчитался перед Путиным о подготовке ЧМ-2018 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил Президенту страны Владимиру Путину о проделанной работе к Чемпионату мира по футболу.
Прямая линия с Президентом и главой ФИФА Джанни Инфантино была организована во время заседания оргкомитета «Россия-2018». Антон Алиханов рассказал о ходе реконструкции аэропорта Храброво, строительстве на территории Янтарного края дорог и гостиниц для болельщиков, а также возведении спортивной инфраструктуры.
Помимо футбольной арены «Калининград» в области завершены работы на двух тренировочных площадках, ввести в эксплуатацию еще две базы планируется до конца мая.
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