Волгоградский губернатор пригласил Владимира Путина на футбол в День Победы

Сегодня в Сочи Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Организационный комитет „Россия-2018“. Главной темой заседания наблюдательного совета стала готовность стадионов и других инфраструктурных объектов городов-участников ЧМ-2018 к мировому футбольному первенству. Также рассмотрены вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в совещании в формате видеоконференции.

Андрей Бочаров отметил, что подготовка к ЧМ в Волгоградской области проходит в плановом порядке. „Мы выполнили все обязательства перед FIFA в рамках подготовки к чемпионату мира. В настоящее время мы сосредоточили свои усилия на операционной деятельности, вопросах благоустройства, обеспечения транспортной доступности, особо занимаемся вопросами безопасности“, — подчеркнул глава региона.

В июне в Волгограде пройдут четыре игры футбольного первенства. На „Волгоград Арене“ уже состоялись два тестовых матча, которые показали скоординированную работу всех служб стадиона, правоохранительных органов , транспортных служб, медиков, охраны, контролеров-распорядителей, волонтеров. Отмечен и огромный интерес волгоградцев к матчам на новом стадионе — билеты на них были распроданы за считанные часы. Первую игру посетили 20 тысяч человек, вторую — более 25 тысяч болельщиков.

»Все системы сработали на хорошем уровне. 9 мая, в День Победы, мы планируем проведение третьего тестового матча — Волгоград принимает финал Кубка России, и стадион будет заполнен на 100%, — цитирует Андрея Бочарова его пресс-служба. — В целом мы готовы к проведению чемпионата мира. Проблем не видим. Сил и средств достаточно, компетенции достаточно. Стадион готов, и два тестовых матча это показали. Поэтому добро пожаловать на финал Кубка России».