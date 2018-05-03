Хёнесс: «Тренер в клубе не должен быть суперзвездой, как Моуринью в „МЮ“

Президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил свое мнение, что наставник команды не должен привлекать к себе чересчур много внимания. По его словам, таким поведением славится главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Клуб должен возглавлять не тренер-суперзвезда, а тот, который является с командой единым целым. В качестве примера могу привести Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед». При нем «красные дьяволы» вышли на новый уровень, но португалец привлекает к себе слишком много внимания", — приводит слова Хёнесса Goal.