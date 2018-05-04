Перепёлкина не сумела выиграть бронзу на ЧЕ по борьбе в Каспийске

На чемпионате Европы по спортивной борьбе в Каспийске завершились соревнования женщин. В весовых категориях до 65 и 72 кг российские спортсменки остались без медалей.

На бронзу в весе до 72 кг претендовала Алёна Перепёлкина , но в схватке за третье место россиянка на туше уступила Александре Анхель из Румынии на туше. Вторая бронза в этой весовой категории досталась француженке Синтии Вескан. В финале шведка Дженни Франссон на туше победила белоруску Анастасию Зименкову.

В категории до 65 кг победу в финала одержала финка Петра Олли, одолевшая Элис Манолову из Азербайджана со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали шведка Хенна Йоханссон и белоруска Кристина Федорашко.