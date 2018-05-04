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Дагестанка Эльвира Яхьяева выступит во втором этапе шоу «Ты супер!»
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Дагестанка Эльвира Яхьяева выступит во втором этапе шоу «Ты супер!» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанка Эльвира Яхьяева выступит во втором этапе шоу «Ты супер!»В эту субботу махачкалинка Эльвира Яхьяева выступит во втором туре шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ.
Махачкалинка Эльвира Яхьяева выступит во втором туре вокального шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ в эту субботу, 5 мая.
Яхьяева прошла первый тур конкурса, покорив своим талантом членов жюри. Видеоролик с выступлением Эльвиры на официальном канале НТВ на YouTube уже набрал свыше 620 тысяч просмотров.
Как отмечают организаторы конкурса, второй этап будет сложнее, всех конкурсантов, набравших по три голоса, будут отправлять в комнату ожидания, после чего жюри придется выбрать только одного.
В первом туре Эльвира исполнила песню «Звездная страна» из кинофильма «Маленький принц», во втором этапе юная дагестанка исполнит песню на французском языке «Padam… Padam…» из репертуара Эдит Пиаф.
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