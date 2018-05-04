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Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост
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Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост 

Ревизор.ru 15 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Депутат появился в фильме об исторической стройке Крымского моста в качестве ведущего. Съемки фильма начались еще в 2015 году. По замыслу создателей зрители увидят мост глазами строителей и местных жителей.
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