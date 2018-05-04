Николай Валуев снялся в фильме про Крымский мост

Депутат появился в фильме об исторической стройке Крымского моста в качестве ведущего. Съемки фильма начались еще в 2015 году. По замыслу создателей зрители увидят мост глазами строителей и местных жителей.