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Матчи футбольного турнира Олимпиады-2020 примут пять арен ЧМ-2002 и два стадиона в Токио
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Матчи футбольного турнира Олимпиады-2020 примут пять арен ЧМ-2002 и два стадиона в Токио 

Спорт-Экспресс 1 час назад
ФИФА на официальном сайте сообщила, что исполком МОК одобрил список стадионов, на которых будут сыграны матчи футбольного турнира Олимпиады 2020 года. В данный перечень вошли семь арен: Олимпийский стадион (Токио), Новый национальный стадион (Токио), «Саппоро Доум» (Саппоро), «Мияги» (Рифу), «Касима» (Касима), «Сайтама 2002» (Сайтама) и «Ниссан Стэдиум» (Иокогама).
Отметим, что все стадионы, кроме двух арен в Токио, принимали матчи чемпионата мира-2002, который Япония принимала совместно с Кореей.
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