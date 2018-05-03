Матчи футбольного турнира Олимпиады-2020 примут пять арен ЧМ-2002 и два стадиона в Токио

ФИФА на официальном сайте сообщила, что исполком МОК одобрил список стадионов, на которых будут сыграны матчи футбольного турнира Олимпиады 2020 года. В данный перечень вошли семь арен: Олимпийский стадион (Токио), Новый национальный стадион (Токио), «Саппоро Доум» (Саппоро), «Мияги» (Рифу), «Касима» (Касима), «Сайтама 2002» (Сайтама) и «Ниссан Стэдиум» (Иокогама).

Отметим, что все стадионы, кроме двух арен в Токио, принимали матчи чемпионата мира-2002, который Япония принимала совместно с Кореей.